Робота для пенсіонерів у Харкові доступна у різних сферах, від водійської діяльності до складів і виробництва, з офіційним працевлаштуванням та стабільною зарплатою.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює вакансії, які передбачають гнучкий графік та комфортні умови праці, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій роботи для пенсіонерів у Харкові, які ми знайшли на платформі work.ua, є посада водія у Східному регіональному центрі страхового фонду документації зі стабільною зарплатою 10 000 грн.

Основне завдання: безпечне та акуратне керування службовим автомобілем CHERY ELARA, доставка документів та співробітників у межах міста, а також можливі одноденні відрядження по Полтавській, Сумській і Харківській областях.

Для цієї зайнятості важливий досвід водіння від 5 років, відповідальність, знання ПДР та готовність до ненормованого графіка.

Ще одна вакансія у сфері логістики - вантажник на кондитерську фабрику «Полюс ЛТД». Заробіток складає 18 500 грн, офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік із 8:00 до 17:00.

Обов’язки включають розвантаження, навантаження та комплектацію товару за накладними. Тут не потрібен попередній досвід, головне - відповідальне ставлення до поставлених завдань та відсутність шкідливих звичок.

Також доступна робота для пенсіонерів у Харкові на виробництві. Там потрібен слюсар-механоскладальник. Підприємство Михайлюк М.В., ФЛП спеціалізується на виготовленні обладнання для харчової промисловості.

Зарплата: від 20 000 до 25 000 грн, графік: з 8:00 до 18:00, офіційне працевлаштування. Вимоги: досвід не менше одного року, акуратність, вміння читати креслення та користуватися інструментом.

