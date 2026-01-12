Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря новым вакансиям в местных компаниях, которые открыты людям с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Одессе охватывает несколько разных сфер, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее привлекательные варианты работы для пенсионеров в Одессе на сайте work.ua.

Так, ООО Леко-Лайн Групп предлагает вакансию водителя-экспедитора на автомобиль компании с официальным трудоустройством и заработной платой 30 000 грн.

В обязанности входит доставка молочной и колбасной продукции, разгрузка автомобиля, подготовка отчетности и исполнение поручений руководства.

Компания обеспечивает комфортные Mercedes Sprinter 313 и 513, а также доставку на локацию и возможность приобрести товары со скидкой. График: шесть дней в неделю, воскресенье – выходной.

Еще одно предложение для пенсионеров в Одессе – работа кассиром в сети «Сільпо» на Лиманке, Архитекторская. Сотрудники обеспечивают любезное обслуживание гостей на кассе, контроль маркировки и взвешивания товаров, а также участвуют в выкладке продукции.

Сеть гарантирует стабильную зарплату от 24300 до 25400 грн, официальное трудоустройство и поддержку коллег в процессе адаптации. Компания предлагает гибкий график и обучение, позволяющее быстро овладеть всеми необходимыми навыками.

Кроме того, в Пересыпском районе открыты вакансии продавца за витрину в Сильпо. Здесь работники готовят напитки, преподают товары, консультируют клиентов и создают дружелюбную атмосферу в магазине.

Компания обеспечивает стабильную зарплату от 24400 до 25500 грн, социальные гарантии, тренинги и льготы на занятия спортом и изучение иностранных языков.

Так что работодатели создают комфортные условия для опытных работников. Вакансии охватывают как физическую, так и торговую деятельность, позволяя старшим людям выбирать трудоустройство по собственным предпочтениям и возможностям.

