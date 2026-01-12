Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою завдяки новим вакансіям у місцевих компаніях, які відкриті до людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює кілька різних сфер, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш привабливі варіанти роботи для пенсіонерів в Одесі на сайті work.ua.

Так, ТОВ "Леко-Лайн Груп" пропонує вакансію водія-експедитора на автомобіль компанії з офіційним працевлаштуванням та заробітною платою 30 000 грн.

До обов’язків входить доставка молочної та ковбасної продукції, розвантаження автомобіля, підготовка звітності та виконання доручень керівництва.

Компанія забезпечує комфортні Mercedes Sprinter 313 та 513, а також доставку на локацію і можливість придбати товари зі знижкою. Графік: шість днів на тиждень, неділя - вихідний.

Ще одна пропозиція для пенсіонерів в Одесі - робота касиром у мережі «Сільпо» на Лиманці, Архітекторська. Працівники забезпечують люб’язне обслуговування гостей на касі, контроль маркування і зважування товарів, а також беруть участь у викладці продукції.

Мережа гарантує стабільну зарплату від 24 300 до 25 400 грн, офіційне працевлаштування та підтримку колег у процесі адаптації. Компанія пропонує гнучкий графік та навчання, що дозволяє швидко опанувати всі необхідні навички.

Крім того, у Пересипському районі відкриті вакансії продавця за вітрину у «Сільпо». Тут працівники готують напої, викладають товари, консультують клієнтів та створюють доброзичливу атмосферу у магазині.

Компанія забезпечує стабільну зарплату від 24 400 до 25 500 грн, соціальні гарантії, тренінги та пільги на заняття спортом і вивчення іноземних мов.

Тож роботодавці створюють комфортні умови для досвідчених працівників. Вакансії охоплюють як фізичну, так і торговельну діяльність, дозволяючи старшим людям обирати працевлаштування за власними вподобаннями та можливостями.

