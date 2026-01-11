Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе будет оказывать поддержку наиболее уязвимым слоям населения, сообщает Politeka.

Проект Emergency Appeal 2025-2026, который будут реализовывать с участием девяти партнеров конфедерации Caritas Internationalis, будет охватывать Одесско-Симферопольскую и Харьковско-Запорожскую диоцезы. Основная цель инициативы — помощь людям, пострадавшим от боевых действий, лицам с инвалидностью, малоимущим и внутренне перемещенным, а также семьям погибших и тем, чье жилье будет повреждено.

В течение программы около 3940 бенефициаров будут получать многофункциональную денежную помощь MPCA Rapid. Она обеспечит финансовую поддержку переселенцам в первые 30 дней после эвакуации и поможет адаптироваться к новым условиям проживания на прифронтовых территориях.

Дополнительно 600 домохозяйств (1020 человек) будут пользоваться финансовой помощью на зимовку Winterization. Она будет предоставлять ресурсы для покупки обогревателей, продуктов и предметов первой необходимости. Программа будет ориентирована на малообеспеченные семьи, лиц, снимающих жилье, и тех, кто будет иметь задолженность за коммунальные услуги.

Кроме того, 100 специализированных гигиенических наборов выдадут людям в лежачем состоянии или нуждающимся в дополнительном уходе. Наборы будут распределяться на территориях, приближенных к линии боевых действий, в частности, в Сумах, Харькове, Никополе и Белозерке, чтобы обеспечить базовые средства гигиены.

Команда Caritas Internationalis подчеркнула, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе будет обеспечивать комплексную поддержку — финансовую, зимнюю и гигиеническую, способствуя стабильности и безопасности уязвимых граждан.

Все мероприятия будут координироваться с местными органами власти для эффективного распределения ресурсов и контроля за их использованием, а программа будет оставаться открытой для новых бенефициаров в течение всего периода реализации.

