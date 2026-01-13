Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала января 2026, сообщает Politeka.

С 1 января жители Черниговщины ощутили изменения в счетах за коммунальные услуги. Городской совет Мэны утвердил новые ставки для обслуживающего общину предприятия «Менокоммунуслуга».

Изменения касаются сбора и вывоза бытовых отходов. В частном секторе платеж будет составлять 37,50 грн на одного человека ежемесячно, в многоквартирных домах — 36,55 грн на жителя. По словам исполкома, повышение связано с ростом расходов на горючее, техническое обслуживание и увеличение зарплат работников.

Ожидается, что новые тарифы позволят поддерживать стабильную работу системы и обеспечить надлежащее качество услуг. Власти призывают граждан своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и обеспечить бесперебойную работу коммунальных процессов.

Стоит отметить, что на последнем заседании совета также была утверждена программа помощи пострадавшим от боевых действий. Один из жителей получит 30 580 грн на восстановление квартиры в рамках инициативы «Восстановление».

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным затратам и обеспечивает стабильную работу системы обращения с отходами. Гражданам советуют планировать платежи раньше времени и отслеживать информацию на официальных ресурсах совета.

Своевременная оплата позволяет избежать штрафов и гарантирует бесперебойное обслуживание всем жителям общины.

