Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З 1 січня жителі Чернігівщини відчули зміни у рахунках за комунальні послуги. Міська рада Мени затвердила нові ставки для підприємства «Менакомунпослуга», що обслуговує громаду.

Зміни стосуються збору та вивезення побутових відходів. У приватному секторі платіж становитиме 37,50 грн на одну особу щомісяця, у багатоквартирних будинках — 36,55 грн на мешканця. За словами виконкому, підвищення пов’язане з ростом витрат на пальне, технічне обслуговування та збільшенням зарплат працівників.

Очікується, що нові тарифи дозволять підтримувати стабільну роботу системи та забезпечити належну якість послуг. Влада закликає громадян своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів і забезпечити безперебійну роботу комунальних процесів.

Варто зауважити, що на останньому засіданні ради також затвердили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із мешканців отримає 30 580 грн на відновлення квартири в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат і забезпечує стабільну роботу системи поводження з відходами. Громадянам радять планувати платежі завчасно та відстежувати інформацію на офіційних ресурсах ради.

Своєчасна оплата дозволяє уникнути штрафів і гарантує безперебійне обслуговування для всіх жителів громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.