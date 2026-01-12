Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в некоторых общинах Харьковской области на 13 и 14 января 2026 года.

13 и 14 января 2026 года во время проведения плановых работ в электросетях в Харьковской области будут применять новые локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Мерефьянского городского территориального общества в Харьковской области, по данным облэнерго, дополнительные графики отключения света будут действовать ориентировочно с 9:00 до 17:00:

13 января – села Утковка, Верхняя Озеряна, Нижняя Озеряна;

14.01 – город Мерефа (район Центр).

Также ограничения электроснабжения во вторник и среду коснутся Люботинского городского территориального общества, сообщает Politeka. Обесточение будет происходить примерно с 9 до 17 часов.

13 января 2026 года графики отключения света будут действовать в городе Люботин Харьковской области для домов по улицам Ивана Сирко, Вооруженных сил Украины, Каманина, Левка Мациевича, Александра Довженко, Партизанская, Ударная, Будянская, Ольховая, Василия Данилевского, Радужная, Водянская, Урожайная, Колодяжная, Коротычанская, Национальной гвардии Украины, Новая Жизнь, Новобаварская, Северная, Пантелеймона Кулиша и т.д.

А 15 числа плановые обесточения состоятся частично в поселках Манченко (СО "Монолит", въезд Совхозный) и Спартамы (ул. Ботаническая, Новая, Мира, Троицкая, пер. Троицкий).

