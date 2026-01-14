В ПФУ раскрыли, какие будут доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области в 2026 году продолжат выплачиваться, однако нужно знать важные нюансы, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Законодательством предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Речь идет о гражданах, связанных с территориями, потерпевшими последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты увеличился и составляет 2595 грн.

Между тем надбавки, предусмотренные для украинцев в возрасте 70, остаются без изменений:

от 70 до 75 лет – 300 грн ;

; от 75 до 80 лет – 456 грн ;

; в возрасте от 80 лет – 570 грн.

Компенсационную надбавку для пенсионеров в Кировоградской области начинают начислять от достижения этого возраста после дня рождения. Так что за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Также в пенсионном фонде предупредили об одном условии получения такой надбавки. Право на нее имеют только граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 грн.

Для отдельных категорий граждан пенсионного возраста предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. В частности, специальную надбавку могут получить неработающие пенсионеры , то есть те, кто прекратил трудовую деятельность или не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, если на их содержании находятся дети в возрасте до 18 лет. Размер такой доплаты составляет 150 гривен на каждого ребенка.

В то же время, законодательством определено, что воспользоваться этой надбавкой может только один из родителей-пенсионеров в семье. Выплата начисляется к моменту достижения ребенком совершеннолетия.

Кроме того, право на ежемесячную доплату имеют пенсионеры, страховой стаж которых превышает минимально установленные законом требования. На каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии, например, 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма доплаты составит около 300 гривен, что существенно не влияет на общий размер пенсионных выплат.

