Пенсионный фонд принимает решение о назначении денежной помощи по уходу для пенсионеров в Кировоградской области.

В 2026 году размер денежного пособия по уходу для пенсионеров в Кировоградской области повысился в связи с ростом прожиточного минимума, пишет Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Речь идет о дополнительной поддержке граждан, у которых нет трудоспособных родственников и нет возможности полноценно обеспечивать свои ежедневные потребности.

Право на ежемесячную доплату имеют только те граждане, которые вышли на пенсию по возрасту. Также предусмотрены другие условия для назначения соответствующего денежного пособия по уходу для пенсионеров в Кировоградской области. В частности, важно соответствовать следующим критериям:

Возраст пенсионера пересек рубеж в 80 лет;

Есть потребность в регулярном уходе, подтвержденная медицинским документом;

Не получают пенсию по инвалидности/другим видам выплат;

У человека нет трудоспособных родственников, которые его содержали (взрослые дети, внуки и правнуки).

Согласно нормам закона размер доплаты для одиноких граждан должен составлять 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год прожиточный минимум вырос до 2595 грн, а значит, и размер доплаты повысился до 1038 грн.

Для назначения ежемесячной доплаты пенсионеру необходимо пройти определенную законом процедуру и выполнить несколько обязательных мер. Прежде врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) должна официально подтвердить потребность лица в постоянном постороннем уходе.

С этой целью пенсионеру следует обратиться в любое учреждение здравоохранения, где после медицинского осмотра будет выдан соответствующий вывод. После получения документа гражданин подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении доплаты вместе с необходимым пакетом документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

медицинское заключение ЛКК о необходимости постороннего ухода;

документы, подтверждающие отсутствие выплат, связанных с инвалидностью.

После рассмотрения представленных материалов и проверки соответствия установленным требованиям Пенсионный фонд принимает решение о назначении ежемесячной надбавки.

