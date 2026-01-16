Пенсійний фонд приймає рішення щодо призначення грошової допомоги для догляду для пенсіонерів у Кіровоградській області.

У 2026 році розмір грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області підвищився у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму, пише Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Йдеться про додаткову підтримку громадян, які не мають працездатних родичів та відсутня змога повноцінно забезпечувати свої щоденні потреби.

Право на щомісячну доплату мають виключно ті громадяни, які вийшли на пенсію за віком. Також передбачені інші умови для призначення відповідної грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області. Зокрема важливо відповідати таким критеріям:

Вік пенсіонера перетнув межу у 80 років;

Є потреба у регулярному догляді, підтверджена медичним документом;

Не отримують пенсію з інвалідності/інших видів виплат;

Людина немає працездатних родичів, які б її утримували (дорослі діти, онуки та правнуки).

Згідно із нормами закону, розмір доплати для самотніх громадян має становити 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн.

Для призначення щомісячної доплати пенсіонеру необхідно пройти визначену законом процедуру та виконати кілька обов’язкових кроків. Насамперед лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) має офіційно підтвердити потребу особи у постійному сторонньому догляді.

З цією метою пенсіонеру слід звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я, де після медичного огляду буде видано відповідний висновок. Після отримання документа громадянин подає до органів Пенсійного фонду заяву про призначення доплати разом із необхідним пакетом документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

медичний висновок ЛКК про необхідність стороннього догляду;

документи, що підтверджують відсутність виплат, пов’язаних з інвалідністю.

Після розгляду поданих матеріалів та перевірки відповідності встановленим вимогам Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення щомісячної надбавки.

