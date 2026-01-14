В начале года подорожание продуктов в Киевской области стало заметной тенденцией на рынке, так что рассказываем подробнее.

Подорожание продуктов в Киевской области стало следствием изменений, демонстрируемых украинскими плодоовощными рынками после новогодних выходных, сообщает Politeka.

Активность покупателей и продавцов лишь частично вернулась к привычному уровню, однако второе воскресенье 2026 уже показало определенное оживление спроса и изменения в том, какие товары остаются самыми востребованными.

По данным обзора EastFruit, рынок пережил период охватившего коррекции цен и наиболее популярные виды сезонной продукции.

На овощных площадках ключевым товаром стала белокочанная капуста, которая, несмотря на уменьшение предложения, удерживает первенство среди покупателей.

Такая ситуация связана с сокращением поставок других борщовых овощей, включая пекинскую капусту, которой пока меньше, чем в декабре 2025 года.

На протяжении первых дней 2026 подорожание продуктов в Киевской области сильнее всего ощущалось в сегменте овощей. Меньшее количество продукции среднего качества привело к росту ценников на белокочанную капусту и лук.

Параллельно выросли цены на тепличные овощи. Брокколи, цветная и пекинская капуста продаются по большей стоимости, чем в декабре.

Во фруктовом секторе ситуация неравномерна. Яблоки и груши продают дешевле, стоимость винограда выросла.

Уменьшилась стоимость авокадо, хотя мандарины наоборот поднялись в цене. Ценовой диапазон граната стал шире, а на апельсин наоборот сузился.

Общая ценовая динамика показала, что подорожание продуктов в Киевской области не однородно, ведь каждая группа товаров реагирует на рыночные изменения по-разному.

