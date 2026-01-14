На початку року подорожчання продуктів у Київській області стало помітною тенденцією на ринку, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання продуктів у Київській області стало наслідком змін, які українські плодоовочеві ринки демонстрували після новорічних вихідних, повідомляє Politeka.

Активність покупців і продавців лише частково повернулася до звичного рівня, однак друга неділя 2026 року вже показала певне пожвавлення попиту та зміни в тому, які товари залишаються найзатребуванішими.

За даними огляду EastFruit, ринок пережив період корекції цін, який охопив і найбільш популярні види сезонної продукції.

На овочевих майданчиках ключовим товаром стала білокачанна капуста, яка попри зменшення пропозиції утримує першість серед покупців.

Така ситуація пов’язана зі скороченням постачань інших борщових овочів, включно з пекінською капустою, якої наразі менше, ніж у грудні 2025 року.

Упродовж перших днів 2026 року подорожчання продуктів у Київській області найсильніше відчувалося в сегменті овочів. Менша кількість продукції середньої якості спричинила зростання цінників на білокачанну капусту та цибулю.

Паралельно зросли ціни на тепличні овочі. Броколі, цвітна та пекінська капуста продаються за більшою вартістю, ніж у грудні.

У фруктовому секторі ситуація нерівномірна. Яблука та груші продають дешевше, натомість вартість винограду виросла.

Зменшилася вартість авокадо, хоча мандарини навпаки піднялися у вартості. Ціновий діапазон граната став ширшим, а на апельсин навпаки звузився.

Загальна цінова динаміка показала, що подорожчання продуктів у Київській області не однорідне, адже кожна група товарів реагує на ринкові зміни по-різному.

