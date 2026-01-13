В Киеве снова запускают шаттловые рейсы и вводится новый график движения поездов в украинской столице.

Новый график движения поездов в Киеве действует на часть экспрессов, курсирующих через украинскую столицу, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Kyiv City Express.

В связи со сложными погодными условиями в столице, в частности аномальной гололедицей и приближением циклона, для киевлян вводится дополнительное транспортное решение. В Киеве снова запускают шаттловые экспрессы, призванные облегчить передвижение по городу в часы пик.

Шатлы, уже тестировавшиеся в конце прошлого года, возвращаются на маршрут для усиления движения Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи. Их восстановление стало ответом на многочисленные запросы пассажиров, поддержавших идею возвращения маршрутов в ходе опроса. Основная цель – уменьшить нагрузку на платформы и сократить время ожидания поездов в пиковые часы.

Запуск дополнительных рейсов позволит снизить интервалы движения до 15 минут в самое загруженное время. В то же время, транспортники приняли во внимание пожелания пассажиров относительно возможного продолжения маршрутов до станции Вокзальная, дальнейшего сокращения интервалов и запуска шаттлов между Дарницей и Почайной.

Дополнительные шаттловые рейсы будут курсировать до 20 января 2026 включительно, за исключением субботы и воскресенья.

В утренние часы пик – с 06:31 до 09:41 – на маршруте будут работать дополнительные рейсы с обозначением «Д»: Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 и Д7.

В вечерний пик - с 15:52 до 19:12 - будут курсировать рейсы Д8, Д9, Д10, Д11, Д12 и Д13.

Расписание движения дополнительных шаттлов выглядит так:

Дарница - Выдубичи:

06:31 – 06:41

07:31 – 07:41

08:31 – 08:41

09:31 – 09:41

16:16 – 16:26

17:31 – 17:41

18:31 – 18:41

Выдубичи - Дарница:

07:02 – 07:12

08:02 – 08:12

09:02 – 09:12

15:52 – 16:02

17:02 – 17:12

18:05 – 18:15

19:02 – 19:12

"Эти рейсы будут курсировать вместе с другими поездами Kyiv City Express, которые вы знаете и любите. Берегите себя и путешествуйте четко по расписанию вместе с КСЭ", - добавили в Kyiv City Express.

