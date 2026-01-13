У Києві знову запускають шатлові рейси та вводиться новий графік руху поїздів в українській столиці.

Новий графік руху поїздів в Києві діє на частину експресів, які курсують через українську столицю, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Kyiv City Express.

У зв’язку зі складними погодними умовами в столиці, зокрема аномальною ожеледицею та наближенням циклону, для киян запроваджують додаткове транспортне рішення. У Києві знову запускають шатлові рейси, покликані полегшити пересування містом у години пік.

Шатли, які вже тестували наприкінці минулого року, повертаються на маршрут для посилення руху Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі. Їхнє відновлення стало відповіддю на численні запити пасажирів, які підтримали ідею повернення додаткових рейсів під час опитування. Основна мета — зменшити навантаження на платформи та скоротити час очікування поїздів у пікові години.

Запуск додаткових рейсів дозволить зменшити інтервали руху до 15 хвилин у найзавантаженіший час. Водночас транспортники взяли до уваги побажання пасажирів щодо можливого продовження маршрутів до станції Вокзальна, подальшого скорочення інтервалів та запуску шатлів між Дарницею і Почайною.

Додаткові шатлові рейси курсуватимуть до 20 січня 2026 року включно, за винятком суботи та неділі.

У ранкові години пік — з 06:31 до 09:41 — на маршруті працюватимуть додаткові рейси з позначенням «Д»: Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 та Д7.

У вечірній пік — з 15:52 до 19:12 — курсуватимуть рейси Д8, Д9, Д10, Д11, Д12 та Д13.

Розклад руху додаткових шатлів виглядає так:

Дарниця — Видубичі:

06:31 – 06:41

07:31 – 07:41

08:31 – 08:41

09:31 – 09:41

16:16 – 16:26

17:31 – 17:41

18:31 – 18:41

Видубичі — Дарниця:

07:02 – 07:12

08:02 – 08:12

09:02 – 09:12

15:52 – 16:02

17:02 – 17:12

18:05 – 18:15

19:02 – 19:12

"Ці рейси курсуватимуть разом з іншими поїздами Kyiv City Express, які ви знаєте і любите. Бережіть себе та подорожуйте чітко за розкладом разом з КСЕ", - додали в Kyiv City Express.

