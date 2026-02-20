Новая система оплаты за проезд в Киевской области позволит точно фиксировать количество льготных поездок.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предполагает внедрение автоматизированных валидаторов в городском транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Соответствующее решение 10 февраля принял исполком городского совета, утвердив технические требования и организационные шаги по переходу на электронный учет расчетов.

После запуска пассажиры смогут оплачивать поездки бесконтактно – банковскими картами или через мобильные приложения. Наличный формат постепенно уйдет в прошлое.

Отдельное внимание – льготным категориям. В общине насчитывается около 50 тысяч человек из 26 групп, для которых определен лимит бесплатных поездок. Перевозчикам будут компенсировать расходы из ежемесячных актов. Это должно уменьшить споры при посадке и сделать процесс понятным всем сторонам.

Разработчики отмечают, что новая система оплаты проезда в Киевской области позволит точно фиксировать количество льготных поездок и своевременно возмещать средства компаниям. Электронный учет позволит местным властям контролировать финансовые потоки и быстрее реагировать на запросы жителей.

Параллельно город обновляет автопарк. Четыре автобуса получены как благотворительная помощь. Они будут работать на одном из маршрутов и будут бесплатно перевозить льготников. Это станет тестовой площадкой для проверки валидаторов в реальных условиях.

Внедрение будет происходить поэтапно. Сначала — тестирование, далее установка оборудования по другим направлениям. Пассажирам и перевозчикам предоставят время для адаптации, чтобы избежать очередей и недоразумений.

В итоге городские власти ожидают более быстрого расчета, прозрачности операций и улучшения качества транспортного обслуживания для жителей общины.

