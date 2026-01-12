Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве предоставляют до 1 года, но срок проживания может быть продлен.

Об этом говорится в объяснении прессслужбы "Дия".

Внутри перемещенные лица и члены их семей имеют право на временное бесплатное жилье по месту проживания или пребывания. Предоставят квартиру из специального фонда. Такой фонд формируют сельские, поселковые, городские советы или уполномоченные органы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве предоставляют до 1 года, но срок проживания может быть продлен, если у вас не будет возможности найти другую недвижимость. В каждом случае площадь дома зависит от множества факторов, например, количества членов семьи. По постановлению Кабинета Министров определено, что на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. жилого помещения.

Первоочередное право на обеспечение убежища из фонда имеют:

Многодетные семьи;

Семьи с детьми;

Беременные;

Люди, утратившие трудоспособность;

Пенсионеры, дом которых разрушили или оно стало непригодным из-за вооруженной агрессии России.

Чтобы получить бесплатное жилье в Киеве, станьте на учет граждан. Для постановки на учет граждан необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг по месту фактического проживания, в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов, а также в районные государственные администрации.

После подачи заявления на каждое внутренне перемещенное лицо или семью открывается отдельное учетное дело, которому присваивается индивидуальный номер.

Чтобы быть включенным в список граждан заявление следует подать в уполномоченный орган соответствующего сельского, поселкового или городского совета или его структурного подразделения.

Для рассмотрения заявления нужно подготовить пакет документов. В него входят копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также копия справки внутренне перемещенного лица, если оно имеется. Кроме того, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих родственные связи между заявителем и всеми членами его семьи, в том числе свидетельства о рождении, свидетельства о браке, документы об установлении опеки или попечительства.

Обязательна также копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Отдельно подаются копии документов, подтверждающих право на первоочередное получение дома из соответствующего фонда. Факт уничтожения или повреждения дома, в результате чего оно стало непригодным для проживания, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

