График отключения света в Кировоградской области на 14 января может изменяться при аварийных ситуациях.

График отключения света в Кировоградской области 14 января обнародовали энергетики, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Плановые ремонтные работы и расчистка трасс приведут к временному прекращению электроснабжения в ряде населенных пунктов.

В Протопоповке без света останутся жители улиц Ингульская, Цветочная, Клубная, Казацкая, Луговая, Охотничья, Набережная, Нагорная, Полевая, Садовая, Солнечная, Степная, Фермерская и Шевченко. Отключение произойдет с 09:00 до 17:00.

В Долинском плане работы затронут дома на Героев Украины, 130–136, также с 09:00 до 17:00. Аналогичные графики запланированы для Добронадиевки, где свет выключат на Молодежном, Рубежном, Майском, Центральном и Шевченко, а также Школьном переулке.

В Березовке и Ясиноватке обесточивание будет продолжаться до 13:00 и охватит Садовые улицы и Центральную, Степную, Степной переулок.

Расчистка трасс в Гайдамацком и Поселяновке запланирована с 10.00 до 16.00, а электроснабжение вернется после завершения работ. В Александровке в это время энергетики будут производить отключение должников.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные устройства, фонарики или свечи, а также осторожно пользоваться мощными электроприборами. График отключения света в Кировоградской области на 14 января может изменяться при аварийных ситуациях.

Также рекомендуется предварительно проверить запасы воды и необходимых бытовых приборов, чтобы минимизировать дискомфорт при обесточивании.

