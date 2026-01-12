Новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает упразднение ряда пригородных и технических составов, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном Facebook-странице регионального филиала «Одесская железная дорога» акционерного общества «Укрзализныця».

В частности, в январе 2026 года не будет курсировать элктричка №6274 из Подольска в 14:44 в Помочную, которая должна была прибывать в 19:30. Ездить она не будет в следующие даты: 16, 17, 23, 24, 30, 31 января 2026 года.

Новый график движения поездов в Кировоградской области также предусматривает отмену №6273, которая отправляется с Помошной в 06:20 и прибывает в Подольск в 11:27. Она не будет ездить в даты: 17, 18, 24, 25, 31 января и 1 февраля 2026 года.

Причиной временных изменений называют снижение пассажиропотока, что делает отдельные рейсы экономически невыгодными.

В то же время, в рамках нового графика движения поездов в Кировоградской области вместо отмененных электричек будут курсировать другие рейсы.

№6272 будет отправляться из Подольска в 06:58 и прибывать в Помошную в 11:37, а №6275 будет отправляться из Подольской в ​​13:20 и прибывать в Подольск в 18:11.

Такое решение позволяет сохранить сообщение между ключевыми станциями и обеспечить минимальный сервис для пассажиров, пользующихся этим маршрутом.

По словам представителей регионального филиала "Одесская железная дорога" акционерного общества "Укрзализныця", изменения в расписании временные и будут действовать только в течение января и февраля, после чего частота рейсов может быть восстановлена ​​в зависимости от пассажиропотока.

