Графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 січня може змінюватися у разі аварійних ситуацій.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 січня оприлюднили енергетики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Кіровоградобленерго.

Планові ремонтні роботи та розчистка трас призведуть до тимчасового припинення електропостачання у низці населених пунктів.

У Протопопівці без світла залишаться мешканці вулиць Інгульська, Квіткова, Клубна, Козацька, Лугова, Мисливська, Набережна, Нагорна, Польова, Садова, Сонячна, Степова, Фермерська та Шевченка. Відключення відбудеться з 09:00 до 17:00.

У Долинському планові роботи торкнуться будинків на Героїв України, 130–136, також з 09:00 до 17:00. Аналогічні графіки заплановані для Добронадіївки, де світло вимкнуть на Молодіжній, Рубіжній, Травневій, Центральній та Шевченко, а також Шкільному провулку.

В Березівці та Ясинуватці знеструмлення триватиме до 13:00 і охопить Садові вулиці та Центральну, Степову, Степовий провулок.

Розчистка трас у Гайдамацькому та Поселянівці запланована з 10:00 до 16:00, а електропостачання повернеться після завершення робіт. В Олександрівці у цей час енергетики проводитимуть відключення боржників.

Мешканцям радять завчасно підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні пристрої, мати ліхтарики або свічки, а також обережно користуватися потужними електроприладами. Графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 січня може змінюватися у разі аварійних ситуацій.

Також рекомендується заздалегідь перевірити запаси води та необхідних побутових приладів, щоб мінімізувати дискомфорт під час знеструмлень.

