Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области на 2026 год продолжает предоставляться по новым правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляют на сайте Пенсионного фонда Украины.

Выплаты назначаются на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн. Таким образом, максимальный доход для получения пособия не должен превышать 10380 грн на одного получателя.

Есть категории граждан, для которых денежная помощь на проживание ВПЛ продолжается независимо от дохода. Это получатели пенсий до 10 380 грн, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для оформления помощи переселенцы подают заявление в органы социальной защиты населения и предоставляют документы, подтверждающие доход и статус. Специалисты проверяют данные и назначают выплату в соответствии с установленными правилами.

Денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области на 2026 год помогает семьям покрыть расходы на жилье, обеспечивает стабильность и позволяет переселенцам сосредоточиться на адаптации в новых условиях.

Это поддержка государства, позволяющая внутренне перемещенным лицам планировать жизнь и чувствовать уверенность в будущем.

