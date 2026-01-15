Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області на 2026 рік допомагає сім’ям покрити витрати на житло та інше.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області на 2026 рік продовжує надаватися за новими правилами.

Інформацію про це українцям надають на сайті Пенсійного фонду України.

Виплати призначаються на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Варто зауважити, що станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн. Таким чином, максимальний дохід для отримання допомоги не повинен перевищувати 10 380 грн на одного отримувача.

Є категорії громадян, для яких грошова допомога на проживання ВПО продовжується незалежно від доходу. Це отримувачі пенсій до 10 380 грн, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для оформлення допомоги переселенці подають заяву до органів соціального захисту населення та надають документи, що підтверджують дохід і статус. Фахівці перевіряють дані та призначають виплату відповідно до встановлених правил.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області на 2026 рік допомагає сім’ям покрити витрати на житло, забезпечує стабільність і дозволяє переселенцям зосередитися на адаптації в нових умовах.

Це підтримка держави, яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам планувати життя та відчувати впевненість у майбутньому.

