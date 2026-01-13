График отключения света в Чернигове на 14 января позволяет спланировать день и обеспечить безопасное использование электроприборов.

График отключения света в Чернигове на 14 января сообщается жителям города, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Черниговоблэнерго .

Плановые работы продолжатся с 09:00 до 17:00 во многих районах, в том числе на 1-й и 2-й улицах Глуховского, Кирилла Разумовского, Анатолия Шкурки, Вишнева, Вороного, Востришева, Анны Барвинок, Гарамива, Глуховской и Господарской.

Также стоит отметить, что электроснабжение будет временно отключено на улицах Дмитрия Бортнянского, Забаровской, Жахисников Украины, Ивана Выговского, Иоанна Максимовича, Кривоноса 2-я и 3-я, Космонавтов, Левко Лукьяненко, Липинского, Луговой, Механизаторов, Новоукраинской и Озерной.

Кроме того, отключение электроэнергии коснется Олегового поля, Александровской, Алексея Бакуринского, Елены Пчилко, Пантелеймоновской, Победы, Пивци, Привитной, Промышленной, Радиозаводской (все три части), Речковой, Романа Бжеского, Сагайдака, Садовой, Седневского, Сковороды, Сосницкой, Сосницкий, Спаска, Степана Носа, Сходная, Тракторные 1-я и 2-я, Урожайна, Фабричная, Черниговская, Черниговский, Шевченко, Школьная, Школьный, Юдашкина, Яблунева, Яровый и Ящук.

Местным жителям также рекомендуется заранее подготовить бытовую технику и освещение во избежание неудобств. Плановые работы направлены на обслуживание трансформаторов и линий высокого напряжения для безопасного и стабильного электроснабжения.

