Графік відключення світла в Чернігові на 14 січня дозволяє спланувати день і забезпечити безпечне користування електроприладами.

Графік відключення світла в Чернігові на 14 січня повідомляється для мешканців міста, передає Politeka.

Інформацію про це надають в Чернігівобленерго.

Планові роботи триватимуть з 09:00 до 17:00 у багатьох районах, включно з вулицями 1-й та 2-й Глухівський, Кирила Розумовського, Анатолія Шкурка, Вишнева, Вороного, Востришева, Ганни Барвінок, Гарамів, Глухівська та Господарська.

Варто також зауважити, що електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях Дмитра Бортнянського, Забарівська, Захисників України, Івана Виговського, Іоанна Максимовича, Кривоноса 2-й та 3-й, Космонавтів, Левка Лук’яненка, Липинського, Лугова, Механізаторів, Новоукраїнська та Озерна.

Додатково знеструмлення торкнеться Олегового поля, Олександрівської, Олексія Бакуринського, Олени Пчілки, Пантелеймонівська, Перемоги, Півці, Привітна, Промислова, Радіозаводська (усі три частини), Річкова, Романа Бжеського, Сагайдак, Садова, Седнівський, Сковороди, Сосницька, Сосницький, Спаська, Степана Носа, Східна, Тракторний 1-й та 2-й, Урожайна, Фабрична, Чернігівська, Чернігівський, Шевченка, Шкільна, Шкільний, Юдашкіна, Яблунева, Яровий та Ящука.

Місцевим мешканцям рекомендується заздалегідь підготувати побутову техніку та освітлення, щоб уникнути незручностей. Планові роботи спрямовані на обслуговування трансформаторів і ліній високої напруги для безпечного та стабільного електропостачання.

