Дефицит продуктов в Харьковской области начал ощутимо влиять на рынок товаров ежедневного потребления, в частности, в сегменте подсолнечного масла, сообщает Politeka.net.

Покупатели все чаще подмечают изменение цен в крупных торговых сетях и небольших магазинах. Наиболее заметные колебания фиксируют именно на базовых пищевых позициях.

Специалисты увязывают ситуацию с сокращением объемов переработки семян, а также удорожанием логистики и энергоресурсов. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на формирование стоимости в розничной продаже.

Аналитики отмечают, что рост происходит постепенно, без резких скачков. Подсолнечное масло ориентировано на экспорт, поэтому внутренний рынок зависит от мировых котировок и общей финансовой динамики.

Дополнительное давление создают валютные колебания, расходы по перевозке и перебои с электроснабжением. Все это увеличивает себестоимость производства и отражается на конечных ценниках.

В отраслевых кругах отмечают, что дефицит продуктов в Харьковской области может носить локальный характер. Причинами называют более низкий урожай подсолнечника и высокие производственные затраты, в то же время общенациональная нехватка не прогнозируется.

Эксперты советуют потребителям внимательно следить за предложениями, сравнивать цены в разных торговых точках и пользоваться акционными условиями, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

Кроме того, в Харьковской области также есть возможность получить гуманитарную помощь.

Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.

