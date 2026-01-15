Дефіцит продуктів у Харківській області може мати локальний характер.

Дефіцит продуктів у Харківській області почав відчутно впливати на ринок товарів щоденного споживання, зокрема у сегменті соняшникової олії, повідомляє Politeka.net.

Покупці все частіше помічають зміну цін у великих торговельних мережах та невеликих магазинах. Найбільш помітні коливання фіксують саме на базових харчових позиціях.

Фахівці пов’язують ситуацію зі скороченням обсягів переробки насіння, а також подорожчанням логістики й енергоресурсів. Ці фактори безпосередньо впливають на формування вартості у роздрібному продажі.

Аналітики зазначають, що зростання відбувається поступово, без різких стрибків. Соняшникова олія орієнтована на експорт, тому внутрішній ринок залежить від світових котирувань і загальної фінансової динаміки.

Додатковий тиск створюють валютні коливання, витрати на перевезення та перебої з електропостачанням. Усе це збільшує собівартість виробництва й відображається на кінцевих цінниках.

У галузевих колах зазначають, що дефіцит продуктів у Харківській області може мати локальний характер. Причинами називають нижчий урожай соняшнику та високі виробничі витрати, водночас загальнонаціональної нестачі не прогнозують.

Експерти радять споживачам уважно стежити за пропозиціями, порівнювати ціни у різних торгових точках і користуватися акційними умовами, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

Крім того, в Харківській області також є можливість отримати гуманітарну допомогу.

Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.

