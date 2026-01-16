Перевозчики объясняют подорожание проезда в Одесской области ростом цен на топливо, обслуживание автобусов и необходимостью обеспечить безопасную и своевременную работу маршрута.

Больше всего изменения коснулись маршрута №560 «Белгород-Днестровский — Одесса», ежедневно обслуживающего сотни пассажиров из города и близлежащих сел.

Теперь билет на этот рейс стоит 200 гривен вместо 160, что означает увеличение на 40 грн. Пассажиры отмечают, что новый тариф заметно отразится на ежемесячных расходах семей.

Перевозчики объясняют удорожание проезда в Одесской области ростом цен на топливо, обслуживание автобусов и необходимостью обеспечить безопасную и своевременную работу маршрута. В то же время, обсуждение в обществе уже активизировалось — жители опасаются дальнейшего роста транспортных расходов.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского сейчас такое: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:00 15:00, 16:00, 16:50 и 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) осуществляются в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 1 18:00, 19:00 и 20:00. Перевозчики рекомендуют пассажирам уточнять актуальный график непосредственно у диспетчеров, поскольку он может корректироваться.

В самом областном центре в это время продолжается расширение сети социальных автобусов. Новый бесплатный маршрут «просп. Свободы - ул. Архитекторская» дублирует трамвай №27 и обеспечивает удобное сообщение между районами, что особенно важно при перебоях с электроснабжением.

Такие меры помогают сохранять доступность транспорта для граждан и смягчать влияние повышенных тарифов на поездки, обеспечивая бесперебойное сообщение и комфортные условия для пассажиров.

