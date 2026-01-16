Перевізники пояснюють подорожчання проїзду в Одеській області зростанням цін на паливо, обслуговування автобусів та необхідністю забезпечити безпечну і своєчасну роботу маршруту.

З 10 січня в Одеській області офіційно стартувало подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни торкнулися маршруту №560 «Білгород-Дністровський — Одеса», який щодня обслуговує сотні пасажирів із міста та прилеглих сіл.

Тепер квиток на цей рейс коштує 200 гривень замість 160, що означає збільшення на 40 грн. Пасажири відзначають, що новий тариф помітно вплине на щомісячні витрати сімей.

Перевізники пояснюють подорожчання проїзду в Одеській області зростанням цін на паливо, обслуговування автобусів та необхідністю забезпечити безпечну і своєчасну роботу маршруту. Водночас обговорення у громаді вже активізувалося — мешканці побоюються подальшого зростання транспортних витрат.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського наразі такий: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) здійснюються о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00. Перевізники радять пасажирам уточнювати актуальний графік безпосередньо у диспетчерів, оскільки він може коригуватися.

У самому обласному центрі тим часом продовжується розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 та забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо важливо під час перебоїв з електропостачанням.

Такі заходи допомагають зберігати доступність транспорту для громадян і пом’якшувати вплив підвищених тарифів на поїздки, забезпечуючи безперебійне сполучення та комфортні умови для пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.