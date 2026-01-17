Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным затратам.

С 1 января 2026 официально стартовало повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области, сообщает Politeka.

Новые ставки затронули счета за вывоз бытовых отходов и обслуживание жилых домов в городе Мена.

В частном секторе плата за услуги теперь составляет 37,50 грн на человека ежемесячно, а в многоквартирных домах — 36,55 грн за жителя. По словам исполкома, изменения связаны с ростом расходов на горючее, обслуживанием техники и повышением заработной платы работников предприятия «Менакоммунуслуга».

Власти ожидают, что новые тарифы обеспечат стабильную работу системы обращения с отходами и поддержат надлежащее качество обслуживания всем жителям общины. Жителей призывают своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

На последнем заседании городского совета также была утверждена программа помощи пострадавшим от боевых действий. Один из жителей получил 30 580 грн на восстановление дома в рамках инициативы «єВідновлення».

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным расходам. Гражданам советуют планировать платежи заранее и отслеживать обновление на официальных ресурсах совета.

Своевременное внесение средств позволяет избежать штрафов и обеспечивает бесперебойное обслуживание всех жителей. Местные власти также советуют следить за новостями и изменениями в тарифах, чтобы своевременно реагировать на обновление.

