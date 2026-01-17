Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

З 1 січня 2026 року офіційно стартувало підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Нові ставки торкнулися рахунків за вивезення побутових відходів та обслуговування житлових будинків у місті Мена.

У приватному секторі плата за послуги тепер складає 37,50 грн на одну особу щомісяця, а у багатоквартирних будинках — 36,55 грн за мешканця. За словами виконкому, зміни пов’язані з ростом витрат на пальне, обслуговування техніки та підвищенням заробітної плати працівників підприємства «Менакомунпослуга».

Влада очікує, що нові тарифи забезпечать стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримають належну якість обслуговування для всіх жителів громади. Мешканців закликають своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради також затвердили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із мешканців отримав 30 580 грн на відновлення домівки у межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Громадянам радять планувати платежі заздалегідь та відстежувати оновлення на офіційних ресурсах ради.

Своєчасне внесення коштів дозволяє уникнути штрафів і забезпечує безперебійне обслуговування всіх мешканців громади. Місцева влада також радить стежити за новинами та змінами у тарифах, щоб вчасно реагувати на оновлення.

