Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области предполагает цену кубометра воды 38,14 грн., а водоотвод стоимость 42,10 грн. с НДС, передает Politeka.

С начала года жители Костополя оплачивают воду и канализацию по новым ставкам, принятым городским советом и внедренным КП «Костопольводоканал».

Причиной изменений стал рост затрат на электроэнергию, ремонт оборудования, закупку материалов и оплату труда персонала. Власти подчеркивают, что бесперебойные поставки и стабильная работа сетей остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные резервные установки для поддержки услуг при возможных отключениях электричества.

В «Костопольводоканале» объяснили, что дополнительные поступления необходимы из-за незаконных подключений, отсутствия счетчиков и роста объемов потребления, что повышает нагрузку на сети и влияет на финансовое состояние компании.

Для прозрачности тарифы сравнили с соседними общинами, чтобы жители могли оценить новые ставки и скорректировать семейный бюджет.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества обслуживания, обеспечение стабильного водоснабжения и бесперебойной работы канализационных систем. Жителям советуют отслеживать официальные обновления и планировать платежи раньше времени, а также проверять наличие счетчиков и своевременно оплачивать услуги во избежание накопления долгов.

