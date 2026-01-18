Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області передбачає ціну кубометра води 38,14 грн, а водовідведення вартість 42,10 грн із ПДВ, передає Politeka.

З початку року мешканці Костополя оплачують воду та каналізацію за новими ставками, ухваленими міською радою та впровадженими КП «Костопільводоканал».

Причиною змін стало зростання витрат на електроенергію, ремонт обладнання, закупівлю матеріалів та оплату праці персоналу. Влада наголошує, що безперебійне постачання та стабільна робота мереж залишаються пріоритетом навіть у умовах воєнного стану. Підприємство використовує автономні резервні установки для підтримки послуг під час можливих відключень електрики.

У «Костопільводоканалі» пояснили, що додаткові надходження необхідні через незаконні підключення, відсутність лічильників та зростання обсягів споживання, що підвищує навантаження на мережі та впливає на фінансовий стан компанії.

Для прозорості тарифи порівняли з сусідніми громадами, щоб жителі могли оцінити нові ставки та скоригувати сімейний бюджет.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості обслуговування, забезпечення стабільного водопостачання та безперебійної роботи каналізаційних систем. Мешканцям радять відстежувати офіційні оновлення та планувати платежі завчасно, а також перевіряти наявність лічильників і своєчасно оплачувати послуги, щоб уникнути накопичення боргів.

Крім того, у Рівному повідомляли по новий графік руху транспорту.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці