Следует заранее учесть графики отключения света в Кировоградской области на 16 января.

Графики отключения света в Кировоградской области на 16 января вводятся в части населённых пунктов, важно знать о дополнительных ограничениях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Запланированы плановые работы, в связи с чем в ряде районов возможны временные ограничения электроснабжения. По этой причине в Кировоградской области на 16 января введены графики плановых отключений электроэнергии.

С 9 до 17 будут обесточены в Кропивницком районе. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

с. Новоалександривка улицы:

Ватутина - № 8, 11, 17-18

Степова - № 7

с. Аджамка улица:

Выставочна - № 17а

с. Бережынка улицы:

Будивельна — № 1–2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6–8, 10–11, 13, 13б, 17

Вишнева - № 1-5, 7, 9-12, 14-16, 16А, 17-18, 21, 28, 41

Затышна - № 1, 8, 12А

Квиткова - № 17

Лисова - № 1, 3, 5

С 9 до 17 также обесточивание планируется в Долинском районе в селе Морфивка на улице:

Дерыбасивська - № 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32.

Также в селе Морфивка будут действовать графики с 9 до 15 часов по адресу:

Дерибасивська - № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 74, 76, 78, 86

С 9 до 17 часов вводят дополнительные отключения из-за планового ремонта в селе Куцивка. Они касаются следующих адресов:

ул. Вышнева - № 24, 24А, 26, 28-29, 31, 36, 39-41, 41А, 43

С 10:00 до 16:00 в селе Каменец не будет света по следующим адресам:

Ингульская - № 2

Квитнева — № 12, 14, 16–29, 29А, 30–31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

