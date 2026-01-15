Потрібно заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Кіровоградській області на 16 січня.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 16 січня вводяться в частині населених пунктів, важливо знати про додаткові обмеження, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Заплановані планові роботи, у зв’язку з чим у низці районів можливі тимчасові обмеження електропостачання. З цієї причини в Кіровоградській області на 16 січня запроваджено графіки планових відключень електроенергії.

З 9 до 17 діютимуть знеструмлення у Кропивницькому районі. Обмеження стосуються таких населених пунктів:

с. Новоолександрівка вулиці:

Ватутіна — № 8, 11, 17–18

Степова — № 7

с. Аджамка вулиця:

Виставочна — № 17а

с. Бережинка вулиці:

Будівельна — № 1–2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6–8, 10–11, 13, 13б, 17

Вишнева — № 1–5, 7, 9–12, 14–16, 16А, 17–18, 21, 28, 41

Затишна — № 1, 8, 12А

Квіткова — № 17

Лісова — № 1, 3, 5

З 9 до 17 також знеструмлення плануються у Долинському районі у селі Морфівка на вулиці:

Дерибасівська — № 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32.

Також у селі Морфівка будуть діяти графіки з 9 до 15 години за адресою:

Дерибасівська — № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 74, 76, 78, 86

З 9 до 17 години вводять додаткові вимкнення через плановий ремонт в селі Куцівка. Вони стосуються наступних адрес:

вул. Вишнева — № 24, 24А, 26, 28–29, 31, 36, 39–41, 41А, 43

З 10:00 до 16:00 у селі Кам'янець не буде світла за такими адресами:

Інгульська — № 2

Квітнева — № 12, 14, 16–29, 29А, 30–31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

