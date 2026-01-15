Появилось предупреждение о введении подробных графиков отключения света в Чернигове на 16 января.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Чернигове на 16 января, которые вводятся из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на 16 января предусмотрены значительные плановые отключения электроэнергии, охватившие большое количество улиц в разных частях города. Временные ограничения электроснабжения вводятся в связи с проведением ремонтных и технических работ на электросетях и носят исключительно плановый характер.

С 9 до 17 часов обесточат наступающие улицы:

1-й Кырыла Разумовського - № 1-6, 8, 2а, 4а

2-й Кырыла Разумовського - № 1, 3-9, 11, 7А

Анатолия Шкурка - № 15, 17-21, 23-27, 29-30, 33, 36, 57, 17а, 17б, 37а-37в, 57/126, 57/132

Берегова- № 4

Вышнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а.

Вороного Г. - № 21, 23, 25, 25а

Воскресенська - № 39-47

Вострышева — № 13, 17–18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А

Анны Барвинок - № 3-42

Гарамив — № 3–5, 7, 9–10, 12, 14–23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Господарська - № 3, 5-8, 11-15, 18-19, 1А, 1Б, 13а, 15а

Дмытра Бортнянского - № 5-8, 11, 13-20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забаровська - № 21-57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26А

Захысныкив Украины - № 24, 25, 27А

Ивана Выговського - № 1-12, 14-15, 17, 19-25, 30А, 32ж-32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б

Иоанна Максымовыча - № 13, 15, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а

Кырыла Разумовського - № 2-101, 151-157 и дома с буквами

Кильцева - № 6, 8, 10, 6Б

Космонавтив - № 2А

Крывоноса 2-й - № 1-10, 16-18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50-58, 8а

Крывоноса 3-й - № 4-5, 7, 9-10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Крывулевська - № 1-3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лукьяненко - № 15

Лыпынського - № 62а

Лугова - № 51, 58

Механизаторив - № 17, 19, 21, 24-29, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Новоукраинская - № 1-16, 18, 20, 9А

Озерна - № 2-3, 6, 8-11, 11а

Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026

Олександривська - № 24-44, 25а

Олексия Бакурынского - № 52

Олены Пчилкы - № 3-42, 33а

Пантелеймоновская - № 14, 19, 12б

Перемогы - № 48

Пивци - № 1-29, 31, 33, 36-38 и дома с буквами

Промышленная - № 15, 30, 32, 34, 36, 15В/1, 36а

Радиозаводська - № 3-9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводська 1-я - № 1-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16-23, 26

Радиозаводська 2-я - № 12-28, 31-36, 18б

Радиозаводська 3-я - № 2, 6, 10, 12, 15, 17-19, 23, 25, 27

Ричкова - № 2-6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеского - № 35-58, 62, 41а

Сковороды — № 2–25, 27, 29, 31

Сосныцька — № 1–124 та будинки з літерами

Сосныцькый — № 4–9, 13, 19

Спаська — № 13–61, 34а, 36а

Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Схидна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б

Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23

Урожайна — № 45

Фабрычна — № 3–52, 5а, 14а, 40А

Чернигивська — № 1–56 та будинки з літерами, окремо № 24Б

Чернигивськый — № 2–16, 64, 70

Шевченка — № 109–201 та будинки з літерами

Шкильна — № 2–20 та будинки з літерами

Шкильный — № 1

Юдашкина — № 3, 5, 7–9, 1а

Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровый — № 9, 14а

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

