Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в соответствие с реальными затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.

Городской совет Мэны утвердил новые ставки для обслуживающего общину предприятия «Менокоммунуслуга».

Изменения касаются сбора и вывоза бытовых отходов. Для частного сектора ежемесячный платеж будет составлять 37,50 грн с одного человека, а в многоквартирных домах – 36,55 грн на жителя. Как объясняют в исполкоме, корректировка связана с увеличением расходов на горючее, техническое обслуживание техники и повышением зарплат персонала.

Ожидается, что новые тарифы позволят обеспечить бесперебойную работу системы и поддерживать надлежащее качество жителей. Власти призывают граждан оплачивать счета в срок, чтобы избежать накопления задолженностей и обеспечить стабильность коммунальных процессов.

На последнем заседании совета также была утверждена программа помощи для пострадавших от боевых действий. Один из жителей получит 30 580 гривен на восстановление квартиры в рамках инициативы «Восстановление».

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в соответствие с реальными затратами и обеспечивает стабильную работу системы обращения с отходами. Гражданам советуют отслеживать новости на официальных ресурсах совета и планировать платежи раньше времени, чтобы избежать непредвиденных трудностей.

Планирование и своевременная оплата поможет избежать лишних штрафов и обеспечит бесперебойную работу услуг всем жителям общины.

