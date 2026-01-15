З'явилося попередження про введення детальних графіків відключення світла в Чернігові на 16 січня.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла в Чернігові на 16 січня, які вводяться через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 16 січня передбачені значні планові відключення електроенергії, що охоплять велику кількість вулиць у різних частинах міста. Тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних та технічних робіт на електромережах і мають виключно плановий характер.

З 9 до 17 години знеструмлять настіпні вулиці:

1-й Кирила Розумовського — № 1–6, 8, 2а, 4а

2-й Кирила Розумовського — № 1, 3–9, 11, 7А

Анатолія Шкурка — № 15, 17–21, 23–27, 29–30, 33, 36, 57, 17а, 17б, 37а–37в, 57/126, 57/132

Берегова — № 4

Вишнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — № 39–47

Востришева — № 13, 17–18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А

Ганни Барвінок — № 3–42

Гарамів — № 3–5, 7, 9–10, 12, 14–23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Господарська — № 3, 5–8, 11–15, 18–19, 1А, 1Б, 13а, 15а

Дмитра Бортнянського — № 5–8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26А

Захисників України — № 24, 25, 27А

Івана Виговського — № 1–12, 14–15, 17, 19–25, 30А, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б

Іоанна Максимовича — № 13, 15, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а

Кирила Розумовського — № 2–101, 151–157 та будинки з літерами

Кільцева — № 6, 8, 10, 6Б

Космонавтів — № 2А

Кривоноса 2-й — № 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8а

Кривоноса 3-й — № 4–5, 7, 9–10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Кривулевська — № 1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лукʼяненка — № 15

Липинського — № 62а

Лугова — № 51, 58

Механізаторів — № 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Новоукраїнська — № 1–16, 18, 20, 9А

Озерна — № 2–3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026

Олександрівська — № 24–44, 25а

Олексія Бакуринського — № 52

Олени Пчілки — № 3–42, 33а

Пантелеймонівська — № 14, 19, 12б

Перемоги — № 48

Півці — № 1–29, 31, 33, 36–38 та будинки з літерами

Промислова — № 15, 30, 32, 34, 36, 15В/1, 36а

Радіозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська 1-а — № 1–4, 6, 8–9, 11, 13–14, 16–23, 26

Радіозаводська 2-а — № 12–28, 31–36, 18б

Радіозаводська 3-я — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — № 35–58, 62, 41а

Сковороди — № 2–25, 27, 29, 31

Сосницька — № 1–124 та будинки з літерами

Сосницький — № 4–9, 13, 19

Спаська — № 13–61, 34а, 36а

Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Східна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Тракторний 1-й — № 2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-й — № 7, 19, 21, 23

Урожайна — № 45

Фабрична — № 3–52, 5а, 14а, 40А

Чернігівська — № 1–56 та будинки з літерами, окремо № 24Б

Чернігівський — № 2–16, 64, 70

Шевченка — № 109–201 та будинки з літерами

Шкільна — № 2–20 та будинки з літерами

Шкільний — № 1

Юдашкіна — № 3, 5, 7–9, 1а

Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — № 9, 14а

Ящука — № 1–23, 2а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

