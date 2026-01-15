Сформированы подробные графики отключения света на 16 января в Сумской области.

Графики отключения света на 16 января запланированы в ряде населенных пунктов региона в Сумской области в связи с масштабными работами, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В связи с техническими работами компания «Сумиобленерго» сформировала детальные графики отключения света в Сумах на 16 января. Графики отключения света на 16 января будут действовать в Охтырке с 8 утра и продлятся до 17 часов по следующим адресам:

Петра Чаговца - 1-5

Петропавливська - 24, 26-34А, 35-37, 38-42, 43-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71-75, 77, 79-82, 86-95 96-100, 101-105, 106-110, 111-115, 116-120, 121-125, 126-130, 131-135, 136-140, 141, 143-145, 15 156–160, 161–165, 166–170, 171–175, 177–181, 183–185, 187–189, 191, 193–197, 199, 201–205, 202–20 217, 219–221, 223, 225, 227

Революции - 2А-2В, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 46А 62, 64

Пырогова - 1-12

Кроме этого отключения произойдут в Конотопе с 8:30 до 14:30 на улицах:

3-Й Германивськои — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19

4-Й Германивськои — №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

5-Й Германивськои — №2, 3, 4, 7

6-Й Германивськои — №5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Завгородня — №39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61А, 63, 65, 67, 75, 81, 81А, 83, 89

Также обесточивание будет в городе Глухив. Они будут действовать с 9 до 15 часов на улицах:

Каплунова — №1–21, 23, 25, 27, 10А, 16А

Квасова — №1–18, 10

Кыивська — №1Г, 2Г, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30/32, 32, 34, 36, 36/19, 36А, 38, 38/1, 38/17, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 63Г, 65, 67

Кыивськый Шлях — №2–20, 21–23А, 25–25Д, 26–32, 33–34, 35–42А, 43–45Г, 46–61, 63, 65

Кырыла Розумовського — №1–4, 5, 6–8, 10–13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Кобзарська — №1–2, 1А, 3–5, 6–8, 9–12, 13–13А, 14–20, 21–24А, 25–26, 28–32, 33–38, 39–42, 43–49Б, 50

Ограничения также вводятся с 9:00 до 15:00 в домах города Шостка, расположенных по следующим адресам:

Садовый бульвар - №10

Свободы - №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 13

Индустриальна - №1, 3, 3Б, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 74, 77

Винница - №34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

