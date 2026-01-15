Сформовано детальні графіки відключення світла на 16 січня в Сумській області.

Графіки відключення світла на 16 січня заплановані у низці населених пунктів в Сумській області у зв'язку з масштабними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 16 січня. Графіки відключення світла на 16 січня будуть діяти в Охтирці з 8 ранку та триватимуть до 17 години за такими адресами:

Петра Чаговця — 1–5

Петропавлівська — 24, 26–34А, 35–37, 38–42, 43–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–65, 66–70, 71–75, 77, 79–82, 83–85, 86–90, 91–95, 96–100, 101–105, 106–110, 111–115, 116–120, 121–125, 126–130, 131–135, 136–140, 141, 143–145, 146–150, 151–155, 156–160, 161–165, 166–170, 171–175, 177–181, 183–185, 187–189, 191, 193–197, 199, 201–205, 207–209, 211, 213–215, 217, 219–221, 223, 225, 227

Революції — 2А–2В, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24–26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Пирогова — 1–12

Крім цього вимкнення стануться в Конотопі з 8:30 до 14:30 години на вулицях:

3-Й Германівської — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19

4-Й Германівської — №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

5-Й Германівської — №2, 3, 4, 7

6-Й Германівської — №5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Завгородня — №39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61А, 63, 65, 67, 75, 81, 81А, 83, 89

Також знеструмлення будуть в місті Глухів. Вони діятимуть з 9 до 15 години на вулицях:

Каплунова — №1–21, 23, 25, 27, 10А, 16А

Квасова — №1–18, 10

Київська — №1Г, 2Г, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30/32, 32, 34, 36, 36/19, 36А, 38, 38/1, 38/17, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 63Г, 65, 67

Київський Шлях — №2–20, 21–23А, 25–25Д, 26–32, 33–34, 35–42А, 43–45Г, 46–61, 63, 65

Кирила Розумовського — №1–4, 5, 6–8, 10–13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Кобзарська — №1–2, 1А, 3–5, 6–8, 9–12, 13–13А, 14–20, 21–24А, 25–26, 28–32, 33–38, 39–42, 43–49Б, 50

Обмеження також вводяться з 9:00 до 15:00 в будинках міста Шостка, що розташовані за такими адресами:

Садовий бульвар — №10

Свободи — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 13

Індустріальна — №1, 3, 3Б, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 74, 77

Вінниця — №34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

