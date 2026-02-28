Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который занимается людьми почтенного возраста и внутренне перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Ячейка функционирует в пределах Александровской общины и принимает посетителей в будни.

Гражданам выдают продуктовые наборы, средства гигиены и вещи первой необходимости. Поддержку получают местные жители и переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Волонтеры проводят персональные консультации, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться среди доступных форматов социальной поддержки. Для многих уязвимых категорий это пространство стало ключевой точкой обращения.

Отдельное внимание сосредотачивается на Покровском направлении, где количество запросов остается высоким. Ресурсы направляют одиноким гражданам и семьям, не способным самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Прием длится с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых документов.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале учреждения.

Жителям советуют следить за обновлениями и обращаться заранее, чтобы получить поддержку без задержек и стабилизировать ежедневные потребности.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

