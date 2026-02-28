Подорожание проезда в Одесской области обусловлено ростом стоимости горючего, расходами на ремонт транспорта.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу в начале 2026 года, сообщает Politeka.

С января перевозчики обновили расценки на пригородные и междугородные рейсы. Пассажиры уже ощутили изменения в популярных направлениях, что повлияло на ежедневные расходы семей.

Наибольший просмотр зафиксировали на маршруте №560 "Белгород-Днестровский - Одесса". Билет вырос до 200 гривен вместо 160. Для ездящих регулярно это означает дополнительные расходы в течение месяца.

Компании объясняют, что подорожание проезда в Одесской области обусловлено ростом стоимости горючего, расходами на ремонт транспорта и необходимостью поддерживать стабильную работу рейсов. Жители активно обсуждают новые условия и ожидают возможных решений от власти.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять график диспетчеров.

В областном центре расширяется сеть социального транспорта. Бесплатное направление "проспект Свободы - улица Архитекторская" дублирует трамвай №27 и обеспечивает сообщение между районами во время перебоев электроснабжения.

Эксперты рекомендуют планировать поездки заранее, проверять актуальные данные и рассматривать альтернативные варианты передвижения.

Жителям советуют следить за обновлением перевозчиков и своевременно планировать расходы на транспорт во избежание непредвиденных трудностей.

