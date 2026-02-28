Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

С начала года жители региона получили новые платежи. Изменения охватывают водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора. Частные дома оплачивают 37,50 гривны в месяц за одного человека, а жители многоэтажек - 36,55 гривны. Счета формируются автоматически, в дополнительных действиях не нуждаются.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов обусловлен ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат работников. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области позволяет обеспечить стабильную работу систем обращения с отходами и поддерживать качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета в срок, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Это помогает избежать задолженности, штрафов и поддерживает инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Тарифы учитывают льготы и помощь социально уязвимых категорий. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют регулярно следить за официальными сообщениями коммунальных служб, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это помогает избежать неожиданных расходов и обеспечивает контроль над семейным бюджетом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых