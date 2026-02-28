В связи с плановыми работами в электросетях в Одесской области 1 и 2 марта 2026 года, кроме стабилизационных, будут действовать локальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Одесской области на 1 и 2 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях на время плановых профилактических работ в электросетях, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным. В воскресенье таких ограничений электроснабжения планируется минимальное количество, а вот в понедельник – значительно больше.

В частности, в воскресенье, 1 февраля, дополнительный график отключения света коснется Великобуялыцкой территориальной общины в Одесской области. Там с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Буялык по ул. Киселева, 4А, 38, 40, 42, 42А, 47А, 70Б, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 99-101, 103, 101, 1 115, 121, пишет Politeka.

В понедельник, 2 марта, по данным ДТЭК, локальные графики отключения света будут применять, в частности, в таких населенных пунктах области:

Буялык (8 Марта, Армейская, Ивана Вдовиченко, Виноградная, Грушевая, Андрея Дудника, Заводская, Железнодорожная, Зеленая, Калиновая, Киселева, Мира, Одесская, Победы, Покровская, Южная, Привокзальная, Садовая, Нины Строкатой, Театральная, Тенистая, Тюрина, Ушинского, Центральная, Школьная) – с 9:00 до 17:00;

(8 Марта, Армейская, Ивана Вдовиченко, Виноградная, Грушевая, Андрея Дудника, Заводская, Железнодорожная, Зеленая, Калиновая, Киселева, Мира, Одесская, Победы, Покровская, Южная, Привокзальная, Садовая, Нины Строкатой, Театральная, Тенистая, Тюрина, Ушинского, Центральная, Школьная) – с 9:00 до 17:00; Великий Буялык (Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, просп. Мира) – с 9:00 до 17:00;

(Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, просп. Мира) – с 9:00 до 17:00; Черноморск (Данченко, просп. Мира); Малодолинское (ул. Шевченко, пер. Новоселов) – с 8:00 до 17:00;

(Данченко, просп. Мира); (ул. Шевченко, пер. Новоселов) – с 8:00 до 17:00; Новоселовка, Соболевка (Полевая, Шевченко), Чубовка (Привокзальная) – с 8:00 до 19:00;

(Полевая, Шевченко), (Привокзальная) – с 8:00 до 19:00; Яськи – с 8:00 до 19:00.

