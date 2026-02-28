Подорожание продуктов в Киеве уже стало ощутимым для местных жителей, регулярно скупающихся в крупных супермаркетах.

Подорожание продуктов в Киеве стало очевидным на примере основных категорий товаров, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Киеве ясно прослеживается, если открыть данные с официального сайта Минфина.

Да, перец болгарский желтый в феврале стоит в среднем 319,60 грн за килограмм. В разных магазинах цены колеблются: Megamarket предлагает за 340,20 грн., а Novus – 299,00 грн.

В январе средний ценник на перец составлял 279,96 грн., а индекс потребительских цен в феврале 2026 года достиг 109,39%, что соответствует росту на 9,39% по сравнению с предыдущим месяцем.

Такая динамика четко демонстрирует, что подорожание продуктов в Киеве ощутимо на овощах, традиционно пользующихся большим спросом среди домохозяйств.

Не менее ощутимый рост наблюдается в сегменте бакалеи. Гречка в феврале стоит в среднем 50,10 грн за килограмм. При этом в магазинах цены существенно разнятся.

Auchan предлагает ценник в 42,90 грн., Megamarket – 61,70 грн., Metro – 47,90 грн., Novus – 47,89 грн. В январе средняя стоимость составила 47,48 грн. Индекс потребительских цен на гречку в феврале достиг 103,66%.

Еще одной категорией, испытавшей рост стоимости, стало пшено. В феврале средняя цена на пшено составляет 37 грн за килограмм.

В Megamarket его продают по 32,20 грн, у Metro – 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн. В январе средняя цена на пшено составляла 32,96 грн. Индекс потребительских цен в феврале 2026 г. достиг 109,14%.

Основные причины повышения ценников остаются традиционными. К примеру, логистика стала более затратной из-за рисков перевозки и увеличения расходов на транспорт. А перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

