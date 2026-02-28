Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся к двум улицам, где коммунальные службы будут выполнять капитальный ремонт и строительные работы, сообщает Politeka.
Об ограничении движения транспорта в Черновцах сообщили на официальном сайте городского совета.
На улице Руданского, на участке от улицы Главной до улицы Волошина, полностью перекроют проезд автотранспорта.
Такое решение принято в связи с капитальным ремонтом на улице Главной, а неудобства будут действовать до 24 марта включительно.
В то же время, частичные ограничения движения транспорта в Черновцах ожидают и на улице Каштановой, в частности в районе дома №33-А.
Там до 1 мая продлится строительство водопроводной камеры, что требует частичного перекрытия проезда для автотранспорта.
Для водителей это означает необходимость внимательного планирования маршрутов и соблюдения временных дорожных знаков, установленных на проблемных участках.
Местные коммунальные службы подчеркивают, что такие мероприятия временные, но они критически важны для проведения работ в безопасных условиях.
Ремонты производятся с целью улучшения инфраструктуры города, и от корректного соблюдения правил на указанных участках зависит безопасность как водителей, так и пешеходов.
Водителям советуют заблаговременно планировать маршруты и избегать проезда через улицы с частичным или полным перекрытием. Также коммунальные службы советуют пользоваться альтернативными путями для минимизации пробок и сохранения времени.
Следует отметить, что такие работы являются регулярной практикой поддержки городской инфраструктуры в надлежащем состоянии. К слову, об изменениях в работе общественного транспорта не сообщалось.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость теперь актуальна.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость объявлена.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Чернигове: где можно зарабатывать 27 тысяч гривен.