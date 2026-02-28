В Черновцах было введено ограничение движения транспорта, чтобы обеспечить безопасные условия при проведении ремонтных работ.

Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся к двум улицам, где коммунальные службы будут выполнять капитальный ремонт и строительные работы, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Черновцах сообщили на официальном сайте городского совета.

На улице Руданского, на участке от улицы Главной до улицы Волошина, полностью перекроют проезд автотранспорта.

Такое решение принято в связи с капитальным ремонтом на улице Главной, а неудобства будут действовать до 24 марта включительно.

В то же время, частичные ограничения движения транспорта в Черновцах ожидают и на улице Каштановой, в частности в районе дома №33-А.

Там до 1 мая продлится строительство водопроводной камеры, что требует частичного перекрытия проезда для автотранспорта.

Для водителей это означает необходимость внимательного планирования маршрутов и соблюдения временных дорожных знаков, установленных на проблемных участках.

Местные коммунальные службы подчеркивают, что такие мероприятия временные, но они критически важны для проведения работ в безопасных условиях.

Ремонты производятся с целью улучшения инфраструктуры города, и от корректного соблюдения правил на указанных участках зависит безопасность как водителей, так и пешеходов.

Водителям советуют заблаговременно планировать маршруты и избегать проезда через улицы с частичным или полным перекрытием. Также коммунальные службы советуют пользоваться альтернативными путями для минимизации пробок и сохранения времени.

Следует отметить, что такие работы являются регулярной практикой поддержки городской инфраструктуры в надлежащем состоянии. К слову, об изменениях в работе общественного транспорта не сообщалось.

