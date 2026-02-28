С 1 апреля 2026 года некоторые жители Херсонской области могут потерять свою пенсию, о чем предупредили в ПФУ.

Пенсионный фонд обновил правила, по которым жители Херсонской области могут потерять свою пенсию, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Пенсионный фонд Украины предупредил граждан о необходимости до 1 апреля обновить или подтвердить свои персональные данные во избежание приостановки выплат для жителей Херсонской области. Речь идет о ежегодной верификации, которая позволяет проверить актуальность информации о получателях и предотвратить ошибки в начислении.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, выплата пенсии может быть прекращена.

Прежде всего, это требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство проверяет отсутствие двойного получения социальных выплат и защищает систему обеспечения.

Также обязанность подтвердить данные до 1 апреля касается прежде всего тех пенсионеров, которые длительное время не обращались в органы ПФУ, изменили документы или место жительства, а также получающих пенсию на банковскую карту. Если система обнаруживает несовпадение или отсутствие актуальной информации, выплаты могут быть временно остановлены до момента уточнения данных.

Особое внимание следует уделить тем гражданам, которые в последнее время меняли личные данные — в частности паспорт, фамилию, место регистрации или банковские реквизиты для получения выплат. В таких случаях необходимо своевременно обновить информацию и пройти процедуру верификации во избежание задержек или приостановки пенсионных начислений.

Предоставить подтверждение можно несколькими удобными способами: через личный кабинет на вебпортале электронных услуг фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган.

