Одним із помітних трендів початку січня стало подорожчання продуктів у Київській області, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Київській області проявилося у зростанні вартості основних товарів повсякденного вжитку, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про подорожчання продуктів у Київській області оприлюнили на офіційному сайті Мінфіну. За даними з мереж Auchan, Novus, Metro та Megamarket, у грудні 2025 середня вартість олії становила в середньому 84,83 грн за пляшку Олейна рафінована 850 мл.

У січні 2026 ця цифра зросла до 88,30. Індивідуальні цінники також змінилися, адже в Auchan пляшка коштує 91,10 грн, у Novus 85,99 грн, у Metro 85,50 грн, у Megamarket 90,60 грн. Це вказує на поступове підвищення вартості базових товарів.

Подорожчання у Київській області торкнулося також консервованих продуктів. Огірки Верес мариновані 500 г зараз у середньому коштують 112,01 грн.

У грудні 2025 їх середня вартість становила 105,83. На момент оновлення даних, огірки в Auchan коштують 106,90 грн, а в Megamarket 122,20 грн.

Порівняно з грудневими показниками Metro, де ціна була 112,32 грн, та Auchan, де товар пропонувався за 99,35 грн, різниця є відчутною.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку м’яса. Середній цінник на свинину лопатку станом на середину січня становить 235,48 грн за кілограм. У різних мережах ціна коливається в межах декількох гривень: у Metro товар коштує 235,00 грн, у Megamarket 238,00 грн, а в Auchan 239,90 грн.

Якщо порівнювати з груднем 2025, коли середня ціна була 233,06 грн, помітно, що ріст хоч і незначний, але стабільний. У грудні найдешевша пропозиція була в Metro за 225,32 грн, тоді як у Novus - 229,00 грн.

