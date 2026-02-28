Именно так реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Сервис позволяет найти временное проживание в безопасных городах Украины или за границей, в частности, варианты в Харьковской области.

Каждое объявление проверяют вручную, чтобы переселенцы были уверены в безопасности и состоянии жилья. Среди доступных предложений есть дома и квартиры в разных районах.

Например, в селе Бабаи предлагают дом с двумя комнатами, кухней и большим участком. Ремонт базовый, туалет расположен на улице. Проживание подойдет любым категориям людей, включая тех, кто имеет домашних животных. Дом находится рядом с лесом и озером, в 12 километрах от города.

В Харькове также доступны квартиры для переселенцев. В районе Деревянко предлагают трехкомнатную квартиру со всеми необходимыми условиями и дополнительными удобствами. Проживание доступно для женщин и детей, а также для владельцев кошек или собак. Контакт для договоренностей предоставляется непосредственно собственником.

Еще один вариант расположен на Салтовском шоссе: двухкомнатную квартиру предоставляют женщине, которая будет помогать пожилой хозяйке, живущей в другой комнате. Бабушка активна и самостоятельна, детали согласовываются по телефону с хозяином.

Платформа «Допомагай» предлагает гибкий поиск с разными фильтрами, что позволяет быстро найти подходящий вариант. Именно так реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, обеспечивая переселенцам безопасное и комфортное временное проживание.

Владельцы жилья и координаторы платформы советуют уточнять доступность квартир перед приездом во избежание недоразумений.

