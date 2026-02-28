Субсидии для пенсионеров в Волынской области назначаются в соответствии с нормами и условиями, предусмотренными действующим законодательством, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ПФУ в Волынской области.
Если в заявлении на субсидию в Волынской области пенсионерами указана просьба об учете сверхурочной площади жилья, нормативы жилой площади могут быть увеличены на 30%. При этом она применяется только для домохозяйств, в состав которых находятся исключительно нетрудоспособные и неработающие лица.
Примеры расчета:
Норма на 1 человека: 48,87 м² + 30% = 63,53 м²
Пример: Одинокий пенсионер проживает в трехкомнатной квартире 65 м2. Стандартная льгота начисляется на 48,87 м², но по желанию и соответствующему указанию в заявлении он может получить субсидию на сверхурочную площадь — 63,53 м².
Норма на 2 человека: 62,52 м² + 30% = 81,28 м²
Пример: Пожилые супруги проживают в частном доме площадью 105 м². Стандартная норма для двух человек составляет 62,52 м2. Если в заявлении указано желание учесть сверхурочный размер дома, субсидия рассчитывается на 81,28 м².
Пример: Пожилые супруги и их сын, которые являются лицом с инвалидностью и не работают, проживают в частном доме размером в 96 м². Льгота тогда рассчитывается на 76,17 м2, но с учетом указания в заявлении на сверхурочную площадь — на всю фактический размер жилья, то есть 96 м2.
Таким образом, право на субсидию на сверхурочную размер жилья позволяет домохозяйствам с нетрудоспособными членами получить финансовую поддержку в соответствии с их реальными потребностями, но только если это прямо указано в заявлении.
