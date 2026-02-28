Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света для некоторых населённых пунктов Харьковской области на 1 и 2 марта 2026 года.

Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 1 и 2 марта 2026 на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, о дополнительных графиках отключения света на 1 и 2 марта сообщают на официальной странице Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области.

В воскресенье, 1 марта, плановые обесточивания в общине будут проходить ориентировочно с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Николаевка (для некоторых домов по улицам Степная, Защитников Украины, Садовая);

Зачепиловка (ул. Полевая, Садовая).

В понедельник, 2 числа, ограничения электроснабжения, как сообщает Politeka, будут применять с 8 до 17-18 часов в следующих населенных пунктах:

Кочетовка (ул. Строительная, Вишневая, Харьковская);

Нагорное (Вокзальная, Харьковская);

Зачепиловка (Весенняя, Защитников Украины, Набережная, Озерная, Соборная, Новонабережная, Садовая, Тихая и др.);

Оляновка (Верхняя, Валентина Петухова);

Чернещина (Слобожанская, Центральная, Школьная, пер.Школьный);

Орчик (Новая, Садовая, Уютная).

О графиках отключения света в других территориальных общинах области на 1 и 2 марта 2026 года облэнерго может объявить позже, следите за официальными сообщениями компании.

