Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 1 и 2 марта 2026 на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.
В частности, о дополнительных графиках отключения света на 1 и 2 марта сообщают на официальной странице Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области.
В воскресенье, 1 марта, плановые обесточивания в общине будут проходить ориентировочно с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- Николаевка (для некоторых домов по улицам Степная, Защитников Украины, Садовая);
- Зачепиловка (ул. Полевая, Садовая).
В понедельник, 2 числа, ограничения электроснабжения, как сообщает Politeka, будут применять с 8 до 17-18 часов в следующих населенных пунктах:
- Кочетовка (ул. Строительная, Вишневая, Харьковская);
- Нагорное (Вокзальная, Харьковская);
- Зачепиловка (Весенняя, Защитников Украины, Набережная, Озерная, Соборная, Новонабережная, Садовая, Тихая и др.);
- Оляновка (Верхняя, Валентина Петухова);
- Чернещина (Слобожанская, Центральная, Школьная, пер.Школьный);
- Орчик (Новая, Садовая, Уютная).
О графиках отключения света в других территориальных общинах области на 1 и 2 марта 2026 года облэнерго может объявить позже, следите за официальными сообщениями компании.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.