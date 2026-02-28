Ограничение движения в Полтаве направлено на повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры.

Ограничение движения в Полтаве утвердили на ряде участков из-за ремонтных работ коммунальных сетей, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято 26 февраля на заседании исполнительного комитета городского совета, все 12 присутствующих членов проголосовали «за».

В Киевском районе до апреля 2026 продолжено перекрытие на перекрестке улиц Решетиловская и Петра Дорошенко. Предприятие "Полтававодоканал" ремонтирует напорный коллектор КНС "Промрайон". На время работ установлены дорожные знаки, организован объезд транспорта и созданы безопасные условия для пешеходов. После завершения ремонтов обещают восстановить благоустройство и открыть движение.

Также исполком согласовал перекрытие у перекрестка Сенной и Капитана Владимира Киселева. Там будут заменять канализационный коллектор, работы продлятся ориентировочно два месяца. Во время ремонта будет изменена схема движения троллейбусов по улице Сенной.

Кроме того, на два месяца частично ограничено движение у дома на Решетиловской, 26а. Работы проходят на тротуарной части, однако коммунальная техника частично задействована на проезжей части, что вызывает временные неудобства для транспорта.

Все эти конфигурации соединены с модернизацией систем водоотведения. По словам представителей мэрии, ограничения движения в Полтаве направлены на повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры. Водителям советуют планировать маршруты с учетом действующих перекрытий.

Обновленную информацию о перекрытиях и объездах обещают публиковать на официальных ресурсах городского совета. Планируется, что по завершении ремонта движение на всех участках будет полностью восстановлено.

